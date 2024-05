Pompierii bihoreni au avut mai multe misiuni in urma furtunii - Incendiu, curti si subsoluri inundate

Mai multe subsoluri si curti au fost inundate joi si vineri, ca urmare a precipitatiilor abundente inregistrate in Bihor, pompierii fiind chemati si sa stinga un incendiu izbucnit, cel mai probabil, de la trasnet.In dimineata acestei zile, 24 mai, si in seara zilei de joi, respectiv in noaptea de joi spre vineri, pompierii militari bihoreni au intervenit pentru gestionarea a 13 situatii de urgenta generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase, manifestate in judet. Astfel, joi, 23 mai, ... citește toată știrea