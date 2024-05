Pompierii bihoreni - Rezultate importante la doua campionate nationale si unul european

Pompierii bihoreni au obtinut locurile I, II si III, la Campionatul National de Atletism si Cros, la Campionatul National de Culturism si Fitness si la Campionatul European de Socca Minifotbal.Disciplina, truda si pregatirea fizica continua si intensa pentru a indeplini, in cele mai bune conditii, misiunile dificile care necesita sustinerea unui efort sporit si de lunga durata, se reflecta nu doar in activitatea profesionala desfasurata de pompierii bihoreni, ci si in rezultatele obtinute la ... citește toată știrea