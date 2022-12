Pompierii intervin pentru salvarea victimelor - Accident rutier in Diosig

Pompierii militari bihoreni actioneaza pentru salvarea persoanelor implicate intr-un accident rutier, produs pe DN 19, pe raza localitatii Diosig.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a fost sesizat prin Sistemul Unic 112, in jurul orei 14.15, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 19, pe raza localitatii Diosig, intre un autotren si un autoturism, eveniment in care au fost implicate patru persoane (trei aflate in autoturism si soferul ... citeste toata stirea