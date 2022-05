Pompierii militari bihoreni in concurs - Medalii de aur si argint

Pompierii militari bihoreni au obtinut o medalie de aur si una de argint in cadrul "Campionatului National de Atletism si Cros - Cupa Asociatiei Sportive a Pompierilor din Romania".Competitia, desfasurata in Poiana Brasov, in perioada 16 - 18 mai a.c., a reunit sportivi din cadrul unitatilor de pompieri militari din intreaga tara, Bihorul fiind reprezentat de cinci subofiteri din cadrul Detasamentelor 1 si 2 de Pompieri Oradea, respectiv al Statiei de Pompieri Alesd: plutonier adjutant sef ... citeste toata stirea