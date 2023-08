Institutia Prefectului - Judetul Bihor atrage atentia primariilor ca au obligatia sa protejeze mormintele si operele comemorative de razboi. Pe raza judetului Bihor se afla in evidenta 255 de monumente de razboi si 123 de locatii cu morminte de razboi.Institutia Prefectului a emis o circulara in atentia primariilor de la nivelul judetului Bihor, prin care aduce in atentie atributiile de protejare, intretinere si conservare a monumentelor (mausolee, osuare, cimitire si parcele de onoare, ... citeste toata stirea