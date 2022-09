Premiera nationala pe partea de inovatie - Incep lucrarile la statia termica geotermala din Nufarul

Startul lucrarilor la proiectul privind introducerea incalzirii cu apa geotermala in cartierul Nufarul s-a dat vineri, 16 septembrie, in prezenta ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, si a primarului Oradiei, Florin Birta. Prin acest proiect, municipiul Oradea va ajunge sa creasca aportul de apa geotermala in reteaua de termoficare de la 5%, cat este in prezent, la 20-25%, pana la finalul anului 2024.Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, si ... citeste toata stirea