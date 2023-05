Un bihorean din Cimpani de Pomezeu a protestat, azi, in fata Prefecturii Bihor, in calitate de presedinte al Asociatiei Urbariale "Fii", nemultumit de faptul ca Ocolul Silvic Beius obliga asociatia sa achite o taxa pentru administrarea unei suprafete de padure pe care asociatia nu o detine.Nicolae Rosu are 70 de ani si este presedintele Asociatiei Urbariale "Fii" din Cimpani de Pomezeu, care are 28 de membri, proprietari de padure. Barbatul a protestat pasnic in fata Prefecturii Bihor, ... citeste toata stirea