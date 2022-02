Prima masura de relaxare - Renuntarea la mastile in aer liber

Prima masura de relaxare ar putea fi renuntarea la mastile de protectie in aer liber, spune ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Intrebat, luni, daca exista un plan al relaxarilor care urmeaza, Rafila a raspuns ca nu exista un calendar, pentru ca acum nu sunt motive sa existe, in conditiile in care situatia in spitale este "serioasa" in continuare."Totusi, uitandu-ne la modul in care numarul de cazuri scade, sigur ca o sa ne punem aceasta problema a ridicarii starii de alerta in perioada ... citeste toata stirea