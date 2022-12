Prima monografie a unei scoli gimnaziale din Bucuresti - Scrisa de un bihorean

Calin-Mircea Popa, fost jurnalist la Crisana, in prezent dascal in Capitala, a scris prima monografie a unei scoli gimnaziale din Bucuresti (sunt aproape 250 de astfel de unitati de invatamant in Capitala). Scoala a fost data in folosinta in cartierul Ghencea, la 1 septembrie 1982, sarbatorind anul acesta 40 de ani de la infiintare.Monografia Scolii Gimnaziale Nr. 59, Sector 6, Bucuresti a fost prezentata recent a Sala Dalles din Bucuresti, in cadrul unei serbari dedicate Zilei Nationale a ... citeste toata stirea