Incepand de sambata noapte, in zona montana din judetul Bihor a cazut prima ninsoare. Utilajele de deszapezire au actionat pe mai multe drumuri judetene."De la bazele din Alesd si Beius au pornit pe traseu cate trei utilaje pe mai multe drumuri judetene cuprinse in zonele Budureasa - Stana de Vale, Boga - Padis, Damis, Remeti etc.", a anuntat Consiliul Judetean Bihor.Companiile care asigura "Protectia drumurilor judetene pe timp de iarna, combaterea lunecusului si a inzapezirii in sezonul ... citeste toata stirea