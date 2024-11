Primaria a refuzat sa faca receptia a sase aparate de radiologie nou-noute de la Spitalul Judetean - Proiect cu bucluc

Un proiect care se dorea a fi unul de pionierat in Bihor, da multa bataie de cap Primariei Oradea. Aceasta a achizitionat 6 sisteme de radiologie pentru a le utiliza interconectate dar sustine ca o firma din Bucuresti i-a livrat altceva decat ce era in caietul de sarcini, motiv pentru care a refuzat sa faca receptia lucrarii, ajungand sa se judece in instanta cu firma.Prin intermediul unui proiect transfrontalier Primaria municipiului Oradea a achizitionat 6 sisteme de radiologie, din care ... citește toată știrea