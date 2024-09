Primaria Oradea - Iluminata in verde pentru constientizarea bolilor mitocondriale

Cladirea Primariei Oradea va fi iluminata, sambata, 21 septembrie, in culoarea verde, alaturandu-se campaniei globale Light Up For Mito. Aceasta initiativa face parte din Saptamana Mondiala de Constientizare a Bolilor Mitocondriale, care se desfasoara intre 16 si 22 septembrie.Prin iluminarea cladirilor si monumentelor din intreaga lume in verde, culoarea simbolica a bolilor mitocondriale, se urmareste atragerea atentiei asupra acestor afectiuni rare, care afecteaza functionarea ... citește toată știrea