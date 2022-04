Primavara a inflorit in Curtea Palatului Episcopal - Armonia Florilor

Episcopia Greco-Catolica a organizat luni, in a doua zi de Pasti, o expozitie florala cu vanzare in curtea Palatului Episcopal. Evenimentul, intitulat Armonia Florilor, a avut ca scop strangerea de donatii pentru restaurarea palatului.In acelasi timp, Armonia Florilor se inscrie in seria evenimentelor culturale din fiecare zi de 25 a lunii. "Luna Aprilie o dedicam primaverii ca moment al renasterii naturii, care ne incanta in fiecare an prin diversitate de culoare, arome si armonie date de ... citeste toata stirea