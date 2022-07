Primul festival de Esports din tara la Oradea - Campionatul European de CS:GO

Noua sala polivalenta Oradea Arena gazduieste, in perioada 6-10 iulie, Campionatul European de CS:GO, unde cele mai bune echipe de CS:GO se lupta pentru titlul de campioana si pentru un loc la Campionatul Mondial care va avea loc in Bali (Asia).Evenimentul este primul festival de Esports organizat la noi in tara, la care participa peste 160 de profesionisti in jocurile electronice din 28 de tari europene.Festivalul Digital Crusade 2022 reuneste, pe langa Campionatul European de CS:GO, alte ... citeste toata stirea