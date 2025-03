Primul militar bihorean, medaliat cu aur - Zece ani consecutiv

Baza de la Izvorani din Bucuresti a gazduit, in 15 si 16 martie, Campionatul National de Sambo. Locotenentul Szoke Laszlo a obtinut o noua medalie de aur, la categoria 71 kg. Bihoreanul detine acest titlu de un deceniu.Locotenent Szoke Laszlo, militar al Batalionului 54 Comunicatii si Tehnologia Informatiei din garnizoana Oradea, legitimat la CS Universitatea Arad, se antreneaza de la 10 ani, cand a inceput cu judo, iar de la 26 de ani, in paralel, se pregateste in acest sport complex care ... citește toată știrea