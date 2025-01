Probleme de efectiv in echipa de handbal masculin CSM Oradea

Echipa de handbal masculin CSM Oradea se afla in pline pregatiri in aceasta perioada, pentru abordarea stagiunii competitionale de primavara, care va incepe tocmai pe 9 februarie.Formatia antrenata de Cosmin Libert si Dan Pitigoi si-a reluat pregatirile, dupa vacanta de iarna, care a durat aproximativ trei saptamani, la data de 6 ianuarie. De atunci, ros-albastrii se antreneaza pe plan local, iar in ultima parte a lunii ianuarie si in primele zile din februarie vor sustine si jocurile amicale, ... citește toată știrea