Prognoza meteo pe 4 saptamani - Luna martie vine cu ploi putine

Luna februarie va avea temperaturi normale pentru aceasta perioada, usor mai ridicate in Nord si Est. Precipitatii vor aparea mai mult in zonele montane. Luna martie nu vine cu surprize din punct de vedere meteorologic, iar ploile vor fi putine, potrivit prognozei AMM pe 4 saptamani.7 - 14 februarieValorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in nord-estul tarii. Regimul ... citeste toata stirea