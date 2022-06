Prognoza meteo pentru doua saptamani - Vara si-a intrat in drepturi

In toate regiunile tarii, temperaturile vor trece de 30 de grade Celsius in urmatoarele doua saptamani, cu exceptia Dobrogei, pentru care meteorologii anunta temperaturi maxime de pana la 29 de grade, potrivit prognozei transmise luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).CrisanaPana in jurul datei de 19 iunie, cu usoare variatii, valorile termice vor avea o tendinta de crestere. Astfel, media regionala a maximelor va urca de la 24 - 25 de grade, spre 32 de grade, iar cea a ... citeste toata stirea