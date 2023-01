Prognoza pentru urmatoarele doua saptamani - Cresc temperaturile dupa 31 ianuarie

Temperaturile in timpul zilei vor creste incepand cu luna februarie in majoritatea regiunilor tarii. Saptamana aceasta vor fi ploi si lapovita, mai ales la munte, potrivit prognozei pe doua saptamani transmisa luni de Adminsitratia Natioanla de Meteorologie (ANM).CrisanaVremea va fi in racire accentuata, astfel ca de la valori peste cele specifice perioadei in primele zile (7...12 grade ziua si 1...6 grade noaptea) spre finalul lunii ianuarie regimul termic va deveni apropiat de cel normal ... citeste toata stirea