Program incarcat in acest weekend pentru poloistii de la CS Crisul Oradea

In acest sfarsit de saptamana, sportivii sectiei de polo de la clubul Crisul Oradea sunt angrenati in mai multe competitii nationale si internationale.Este vorba despre ultimul turneu final U15 masculin care este programat la Bazinul Olimpic "Ioan Alexandrescu", unde echipa oradeana porneste ca mare favorita pentru castigarea competitiei si in acest an.A doua competitie o reprezinta turneul 3 (ultimul) pentru junioarele U19, turneu care ara loc la Bucuresti unde conducerea clubului bihorean