Program muzeal - Cu bunicii la muzeu. Ghizi pentru o zi

In vacanta scolara, 14-19 februarie, bunicii si nepotii lor sunt invitati sa cunoasca istoria orasului Oradea, la sectia Muzeul Orasului Oradea (Piata Emanuil Gojdu nr. 39-41), din cadrul Muzeului Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal.Cu acest prilej, pret de cateva ore, bunicii pot fi ghizi pentru nepoti, avand posibilitatea sa le vorbeasca tinerilor lor insotitori despre povestile ascunse ale Cetatii din Oradea, despre intrarea Armatei Romane in Oradea in anul 1919 si despre istoria ... citeste toata stirea