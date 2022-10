Programul aniversar la Ziua Orasului Oradea - Schimb de garda la statuia lui Ferdinand

Aniversarea Zilei orasului Oradea, in data de 12 octombrie, corespunde, in acest an, cu implinirea a 100 de ani de la incoronarea regelui Ferdinand I si a Reginei Maria, ca suverani ai Romaniei Mari.Astfel miercuri, 12 octombrie, si sambata, 15 octombrie, in intervalul orar 9.00-15.00, se va realiza, din ora in ora, schimbul militarilor din garda.Aniversarea orasului Oradea va debuta la ora 11.30, in Sala Festiva a Consiliului Local, cu un eveniment care include premierea olimpicilor ... citeste toata stirea