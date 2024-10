Programul evenimentului - Oradea FestiFall 2024

Doar cateva zile au mai ramas pana la cel mai asteptat si vibrant festival al orasului: Oradea FestiFall.Evenimentul, care celebreaza aniversarea orasului Oradea, are loc anul acesta in perioada 11-13 octombrie si se desfasoara, in premiera, in opt locatii si pe patru scene. Pe parcursul celor trei zile de festival, peste 100 de spectacole si concerte vor anima orasul, reunind sute de artisti si invitati.Programul complet Oradea Festifall 2024 este urmatorul:10 octombrie19:00 - 21:00 ... citește toată știrea