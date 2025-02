Programul Rabla pentru tractoare va deveni operational pana la finalul lunii martie - Vouchere pentru fermieri

Programul Rabla pentru tractoare va deveni operational pana la finalul lunii martie, a anuntat miercuri Ministerul Mediului. Prin program, fermierii pot beneficia de vouchere in valoare de 35.750 de euro sau 44.000 de euro."Am decis ca in Programul rabla pentru tractoare, fiecare fermier sa se inscrie, sa aiba propria lui sansa: sper ca in luna martie a acestui an, fermierii sa poata sa beneficieze de aceasta finantare", a anuntat ministrul Mircea Fechet, cu ocazia semnarii ordinului pentru ... citește toată știrea