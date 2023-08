Prescolarii si elevii vor primi din anul scolar 2023-2024, in timpul saptamanii, trei portii de lapte si doua portii de produse lactate, fata de anii scolari anteriori cand se distribuiau doua portii de lapte si o portie de produs lactat, a anuntat Ministerul Agriculturii.Guvernul a adoptat joi Hotararea pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2023-2029 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2023-2024.Conform unui comunicat de ... citeste toata stirea