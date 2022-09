Proiect de inlocuire a tarcurilor pentru colectarea deseurilor - Insule ecologice digitalizate

Primaria Oradea vrea sa realizeze insule ecologice digitalizate cu bani din Planul National de Redresare si Rezilienta, in cadrul unui proiect care are in vedere dezvoltarea si modernizarea sistemului de management integrat al deseurilor municipale. Aceste insule vor inlocui actualele incinte de gunoi.Consilierii locali au fost convocati ieri, intr-o sedinta extraordinara de indata pentru a aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei, in vederea participarii la ... citeste toata stirea