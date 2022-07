Proiect inedit de arta stradala in Parcul Libertatii - Roxana Stan ,,Mozaic citadin"

Una dintre aleile din Parcul Libertatii prinde in aceste zile viata prin mainile dibace ale artistului vizual Roxie Stan.Orasul de pe Crisul Repede este mai colorat si mai viu in aceste zile, cand, in Parcul Libertatii, se desfasoara proiectul de arta stradala ,,Mozaic citadin", realizat de oradeanca Roxana Stan. In cadrul acestui proiect, aleea aflata in proximitatea pianinei urmeaza sa fie transformata si revitalizata prin estetic, culoare si concept, devenind astfel o platforma si o ... citeste toata stirea