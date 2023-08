Un proiectil exploziv in stare de functionare, provenit din cel de-al Doilea Razboi Mondial, a fost gasit luni, 28 august, pe raza strazii Aleea Strandului din Oradea.Apelul prin Sistemul Unic 112, care sesiza descoperirea munitiei, a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor, in jurul orei 09.20, moment in care, pentru gestionarea operativa a evenimentului, au fost alertati pompierii militari pirotehnisti din cadrul Detasamentului 2 ... citeste toata stirea