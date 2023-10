La sfarsitul saptamanii trecute, comisarii de la Protectia Consumatorilor au luat la puricat cele cinci magazine Kaufland din Bihor. Au gasit nereguli pentru care au dat 15 amenzi de 225 de mii de lei si au oprit definitiv de la comercializare produse de peste 36 de mii de lei.Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bihor (CJPC Bihor) a realizat o serie de actiuni in urma informatiilor aparute in mediul online, cu scopul de a verifica modul in care este respectata legislatia in ... citeste toata stirea