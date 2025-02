Pugilistii de la Basti Box Salonta lupta in Polonia la intrecerile Cupei Boguchwala

Sase tineri pugilisti bihoreni de la clubul Basti Box Salonta participa in acest sfarsit de saptamana in Polonia, la intrecerile unui nou turneu international. Este vorba despre cea de-a 10-a editie a Cupei Boguchwala, care a inceput vineri si care se va incheia luni in localitatea cu acelasi nume, Boguchwala.Echipa clubului Basti Box, condusa de antrenorul Sebastian Silaghi, are reprezentanti la categoriile cadeti, juniori, tineret si elita feminin.Cadeti bihoreni care iau parte la acest ... citește toată știrea