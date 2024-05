Pugilistii de la Basti Box Salonta s-au intors cu sapte medalii de la concursuri internationale

In primele zile din luna mai, sportivii Clubului Basti Box Salonta au participat la doua competitii internationale, care s-au desfasurat in Ungaria si Macedonia de Nord, unde au obtinut rezultate bune.In Ungaria, la Vecses, pugilistii clubului bihorean au obtinut patru locuri I, iar in Macedonia de Nord, la Skopje, si-au adjudecat o medalie de argint si doua de bronz.Turneul international Memorial Varga Viktor din Ungaria, ajuns la editia a 9-a si destinat categoriilor de varsta de tineret ... citește toată știrea