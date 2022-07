Puncte fixe de recenzare in Oradea si Bihor - Cine risca amenzi usturatoare

Peste 18% din populatia judetului nu este recenzata si risca sa primeasca amenzi de pana la 5.000 de lei. Recenzorii nu vor mai cauta persoanele nerecenzate, ci ii vor astepta in 32 de puncte fixe, dintre care 3 in Oradea."Pentru a veni in intampinarea populatiei, prin Hotararea nr 11 a CCRPL 2021, in judetul Bihor se infiinteaza 32 puncte fixe pentru efectuarea recenzarii persoanelor, fara deplasarea recenzorilor la domiciliul acestora.Rugam pe aceasta cale populatia sa sprijine efortul ... citeste toata stirea