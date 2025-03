Radare pe trepiede mobile vor fi amplasate in zonele cu risc crescut de accidente - Sistemul E-sigur, operational si in Bihor

Incepand cu luna martie a.c., sistemul E-Sigur a devenit operational si in judetul Bihor, avand ca scop principal cresterea sigurantei pentru toti participantii la trafic si sa contribuie la reducerea accidentelor rutiere.Potrivit Politiei Bihor, acest sistem de monitorizare a traficului utilizeaza dispozitive radar, montate pe trepiede mobile si amplasate strategic in zonele cu risc crescut de accidente. Acestea surprind in timp real vehiculele care depasesc limita legala de viteza sau ... citește toată știrea