Recomandarile ale politistilor din Bihor: - Circulatia in conditii meteo nefavorabile

Pentru a evita implicarea in producerea unor accidente rutiere, politistii rutieri din Bihor au cateva recomandari pentru conducatorii auto, privind circulatia in conditii meteo nefavorabile.Astfel, politistii va recomanda sa va informati cu privire la conditiile meteo din zonele in care urmeaza sa va deplasati si sa va echipati autovehiculul corespunzator. Nu plecati la drum fara anvelope de iarna! Prevederile legale in vigoare interzic circulatia autovehiculelor, fara ca acestea sa fie ... citește toată știrea