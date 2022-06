Recomandarile pompierilor militari pentru o vacanta linistita

In scopul preintampinarii unor evenimente nedorite pe timpul desfasurarii unor activitati recreative, specifice sezonului estival, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor reaminteste cetatenilor masurile menite a le proteja viata, familia si bunurile si implicit, a le asigura o vacanta linistita, ferita de situatii nefericite.Astfel, in cazul in care v-ati decis sa petreceti vacanta ori concediul departe de casa, inainte de a parasi locuinta, deconectati ... citeste toata stirea