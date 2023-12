Consilierii locali au aprobat in cadrul sedintei de saptamana trecuta Planul Urbanistic Zonal de regenerare urbana Nufarul I, care pune bazele viitoarelor amenajari din acest cartier. Conform planurilor municipalitatii, in perioada urmatoare Nufarul I va intra intr-un amplu proces de regenerare urbana, dupa ce in ultimii 10 ani nu s-a facut nicio investitie majora in aceasta zona.Cartierul Nufarul I s-a format pe terenul fostului sat Seleus, localitatea suburbana a Oradiei fiind alipita in ... citeste toata stirea