Etapa finala a Campionatului National de Cros, desfasurata in perioada 28-29 octombrie, la Poiana Stampei, in judetul Suceava, a adus cateva rezultate bune pentru tinerii atleti oradeni.Dintre sportivele pregatite de antrenorul Calin Laza si legitimate la LPS Bihorul - CS Atletico Slanic, cel mai bun rezultat l-a obtinut Diana Verdes, clasata pe locul 5 in cadrul probei de U20 feminin.La aceeasi proba, Diana Lukacs a terminat pe locul 15, Linett Miklovits s-a situat pe locul 18, iar Kamilla ... citeste toata stirea