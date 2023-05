In varsta de doar 6 ani, Riana Ciora este o prezenta remarcabila pe scena nationala si internationala a modellingului pentru copii. Sub indrumarea lui Marius Molan, la prestigioasa agentie MModelsKids, Riana isi face un nume in industrie, impresionand cu participarile si premiile sale la evenimente de profil din intreaga lume.Cariera oradencei a inceput cand avea doar 4 ani. De atunci, Riana a pasit pe cele mai importante podiumuri ale lumii, adunand experienta valoroasa si castigand o serie ... citeste toata stirea