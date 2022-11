Robotics Club, pe podiumul celui mai mare concurs de robotica din Europa - O noua victorie internationala

In perioada 25-26 noiembrie, s-a desfasurat in Tallinn cel mai mare concurs de robotica din Europa. Cu peste 2.800 de participanti din 28 de tari, capitala Estoniei aduna anual cei mai mari dezvoltatori si concurenti din domeniul roboticii.La editia din acest an a participat Robotics Club Oradea, club infiintat de Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica Oradea, Departamentul de Mecatronica si finantat de Celestica. Echipa oradeana a fost formata din 9 participanti, impartiti in ... citeste toata stirea