Romania invadata - Pungi biodegradabile false

Piata din Romania este invadata de pungi de plastic biodegradabil false, care se transforma in microplastic, un praf care ajunge apoi in organismul oamenilor, a afirmat, miercuri, Constantin Oprean, presedintele Asociatiei Patronale a Producatorilor de Mase Plastice."Plasticul trebuie reutilizat de 3-5 ori maximum. Pentru ca, daca eu il folosesc de maximum 5 ori, el devine neutilizabil, devine praf, devine microplastic, care ajunge apoi in rauri, in Marea Neagra, ajunge in peste si noi cand ... citeste toata stirea