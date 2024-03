Romania vs. Ungaria: Echipele nationale de minifotbal ale celor doua tari joaca, in weekend, la Oradea

Echipa nationala de minifotbal a Romaniei, campioana mondiala en-titre si vicecampioana europeana, incepe pregatirile pentru Campionatul European din acest an, cu doua meciuri amicale impotriva nationalei Ungariei, care se vor desfasura sambata si duminica, la Baza Tineretului din Oradea si la Baza AEK."Romania va disputa, in aceasta saptamana, primele meciuri de la castigarea Campionatului Mondial de Minifotbal, WMF World Cup, in data de 4 noiembrie 2023, la Ras al Khaimah, in Emiratele ... citește toată știrea