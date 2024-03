Romsilva va regenera peste 12.000 de hectare de padure - 26 milioane de puieti forestieri

Circa 26 de milioane de puieti forestieri vor fi plantati in acest an, iar peste 12.000 de hectare vor fi regenerate in fondul forestier de stat, informeaza Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva, intr-un comunicat de presa.Activitatile de plantare si de regenerare fac parte din cele doua campanii de impaduriri - de primavara si de toamna. Potrivit sursei citate, din totalul celor peste 12.000 de hectare ce urmeaza a fi regenerate, 8.102 de hectare vor fi regenerate natural, iar alte 3. ... citește toată știrea