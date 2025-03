Roxana Hamza si Daiana Andor, de la Basti Box Salonta, vor participa la Campionatul Mondial de box feminin din Serbia

Clubul Sportiv Basti Box Salonta va avea doua reprezentante la intrecerile editiei din acest an a Campionatului Mondial de Box feminin, care se va desfasura incepand de sambata, 8 martie, in Serbia, la Nis.Competitia este programata in perioada 8 - 16 martie, iar delegatia Romaniei va avea un lot ce va cuprinde zece sportive. Intre acestea se regasesc si doua pugiliste ale Clubului bihorean Basti Box, Roxana Hamza si Daiana Andor.Roxana Hamza se va lupta in cadrul categoriei 52 kg, in timp ... citește toată știrea