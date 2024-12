S-a incheiat Targul de Craciun - Zile de poveste la Oradea

In perioada 29 noiembrie-26 decembrie s-a desfasurat la Oradea Targul de Craciun, cu toata frumusetea si magia Sarbatorilor de iarna, cu colinde si bunatati de iarna, concerte si intalniri cu Mos Craciun.Luminile de Craciun s-au aprins in data de 29 noiembrie, cand primarul Florin Birta a dat startul editiei din acest an a Targului de Craciun din Oradea. Mos Craciun a fost prezent si el prezent in Piata Unirii si i-a asteptat pe copii in casuta lui din targ. Pe toata perioada targului, nu mai ... citește toată știrea