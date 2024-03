Salontanul Szucs Istvan si-a castigat dreptul de a reprezenta Romania la Campionatul European de box pentru tineret din Croatia

Pugilistul clubului Basti Box Salonta Szucs Istvan a participat cu succes la sparringul de selectie pentru titularizarea in lotul national in vederea participarii la Campionatul European de box tineret masculin ce se va desfasura in Croatia.Meciul de selectie a avut loc pe 6 martie la Drobeta Turnu Severin, unde Istvan a castigat la puncte in fata adversarului Eduard Muset, de la CSM Braila, si, astfel, si-a castigat dreptul de a reprezenta Romania la categoria 75 kg tineret, la Campionatul ... citește toată știrea