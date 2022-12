Sambata, 31 decembrie, intre orele 21.00-01.00 - Circulatie restrictionata in zona centrala

Traficul in zona centrala va fi restrictionat sambata, 31 decembrie, intre orele 21.00-01.00, pentru a permite oradenilor sa participe la petrecerea de Revelion, care se va desfasura in Piata Unirii.In cadrul Comisiei tehnice pe probleme de circulatie si trafic rutier, coordonata de viceprimarul Marcel Dragos, au fost analizate mai multe solicitari de restrictionare a circulatiei in oras. Comisia si-a dat avizul pentru restrictionarea circulatiei in data de 31 decembrie, intre orele 21.00 - ... citeste toata stirea