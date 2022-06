Sapte medalii pentru sportivii de la CSM Oradea la Campionatul National de judo seniori de la Cluj Napoca

Finala Campionatului National de judo - seniori, care s-a desfasurat in perioada 27-29 mai, in Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj Napoca, a adus reprezentantilor clubului CSM Oradea sapte medalii, dintre care trei au fost de argint, iar patru de bronz.Performerii clubului CSM Oradea au fost Ioan Dzitac (la categoria 66 kg), Laszlo Szoke (73 kg) si Radu Valentin (100 kg), toti situati pe locul II, ceea ce le-a conferit medaliile de argint.Pe pozitia a III-a si in posesia medaliilor de ... citeste toata stirea