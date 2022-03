Sase medalii pentru inotatorii de la CS Crisul la Campionatul National de la Bacau

Sportiva oradeana Anastasia Bako s-a intors cu cinci medalii de la intrecerile Campionatului National de inot pentru juniori, tineret si seniori, competitiecare s-a desfasurat in weekend la Bacau.Desi a concurat intr-o stare de sanatate precara, dupa cum transmite clubul oradean, Anastasia Bako a obtinut mai multe clasari pe podium: locul 2 in proba de 50 metri fluture tineret, locul 1 in proba de 50 metri liber tineret, locul 2 la 50 metri liber seniori, locul 2 in proba de 100 metri liber ... citeste toata stirea