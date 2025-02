Scoala de Arte "Francisc Hubic", un secol de existenta - Simbol in educatia artistica

Scoala de Arte "Francisc Hubic", din cadrul Centrului de Cultura al Judetului Bihor, aniverseaza, in acest an, un secol de existenta.Fondata in 1925 ca o institutie menita sa formeze si sa dezvolte talentul artistic al comunitatii, scoala a devenit, de-a lungul anilor, un adevarat simbol al excelentei in educatia artistica. Sub indrumarea unor profesori remarcabili, mii de elevi au descoperit si si-au cultivat pasiunea pentru muzica, arte plastice, dans, teatru si alte forme de expresie ... citește toată știrea