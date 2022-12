Scoala noua in Nufarul

Avand in vedere dezvoltarea imobiliara a zonei Nufarul, respectiv a Cartierului Grigorescu, Primaria Oradea va construi o noua scoala in zona strazii Tompa Mihaly, aceasta urmand sa dispuna de 50 de sali de clasa si sa deserveasca 1.250 de elevi.Terenul pe care se va realiza investitia are o suprafata de 15.632 mp. "Avand in vedere deficitul din ce in ce mai mare de clase in invatamantul oradean, este evident ca trebuie sa gasim noi solutii, pentru a nu ajunge ca elevii sa invete in doua ... citeste toata stirea